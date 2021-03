Night Curfew in Bhopal Indore: देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. मध्य प्रदेश में कोरोना (Corona Virus in Madhya Pradesh) का खतरा बढ़ गया है. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, खरगोन, बैतूल में भी रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे. भोपाल और इंदौर कर्फ्यू (Bhopal Indore Night Curfew Timing) रहेगा, लेकिन इन शहरों में कर्फ्यू की स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन बाज़ार बंद रहेगा. दुकानें खोलने की 10 बजे तक ही अनुमति होगी. Also Read - दिल्ली में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पंजाब की तुलना में कोरोना संक्रमण दर कम, सरकार ने कहा- सावधान रहें लोग

मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है. खासकर भोपाल और इंदौर में लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. मध्य प्रदेश में 2 लाख 69 हज़ार लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं. करीब 3900 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि कोरोना संक्रमित पांच हज़ार से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है. बीते दिन यहाँ 797 नए मामले सामने आए. इनमें से तीन लोगों की मौत हो गई. Also Read - ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड अहमद ने कहा- दुनिया के औषाधलय के तौर पर भारत ने जो भूमिका निभाई, वह असाधारण

बता दें कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं. देश में पिछले कुछ दिनों से 20 से 25 हज़ार तक मामले सामने आने लगे हैं. इससे सरकार एक बार फिर चिंता में पड़ गई है. कई राज्यों में पाबंदियां लगाई गई हैं. महाराष्ट्र में हालात सबसे खराब हैं. नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. Also Read - Lockdown Curfew: पूरे महाराष्ट्र में सख्ती की चेतावनी, इन जिलों में फुल लॉकडाउन, यहां लगा है कर्फ्यू, जानिए