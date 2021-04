Night curfew, Madhya Pradesh, MP, covid-19, Coronavirus, News: मध्‍य प्रदेश ( Madhya Pradesh) में कल गुरुवार की रात यानि 8 अप्रैल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया लगाया जा रहा है. यह शहरी इलाकों में ही लागू होगा. प्रदेश के समस्त जिलों के नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी तीन माह तक सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) ही कामकाज होगा. इस बीच आज मध्‍य प्रदेश में बुधवार को शाम ताजा अपडेट के जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 4,043 नए कोविड मामले आए हैं. Also Read - टीकाकरण पर सियासत! वैक्सीन मांगने पर महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली को मिला ये जवाब

एमपी के सभी नगरीय क्षेत्रों में कल से आगामी आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के चलते राज्य के सभी शहरी इलाकों में आठ अप्रैल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की बुधवार को घोषणा की. वहीं, प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी तीन माह तक सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) ही कामकाज होगा. मुख्‍यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, इस बैठक में निर्णय लिया गया, ”प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में आठ अप्रैल से आगामी आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा. प्रदेश के समस्त जिलों के नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा.” Also Read - Corona Virus: मध्य प्रदेश के इस जिले में 58 घंटे का Lockdown, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

एमपी में आज कोविड के 4,043 नए मामले आए

मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 4,043 नए मामले सामने आए हैं, वहीं संक्रमण से 2,126 मरीजों की रिकवरी हुई है और 13 मौतें दर्ज़ की गई. Also Read - COVID19 in Delhi: दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण में तेजी जारी, आज 5506 नए केस आए, अब 19,455 सक्र‍िय मरीज

एमपी में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति

कुल मामले: 3,18,014

कुल रिकवरी: 2,87,869

सक्रिय मामले: 26,059

कुल डेेेेथ: 4,086

