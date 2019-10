नई दिल्‍ली/ भोपाल: मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा है, उन्‍हें हरियाणा में बहुमत नहीं मिला, बीजेपी के नेताओं को स्‍वीकार करना चाहिए कि लोगों ने उन्‍हें नकार दिया है. अब वे अन्‍य पार्टियों और निर्दलीयों से मिलकर जुगाड़ करेंगे, वे सरकार बनाएंगे, लेकिन लोग इसे नहीं भूलेंगे. कमलनाथ ने गुरुवार को ये बात पार्टी के मध्‍य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कही है. इसका ये वीडियो सामने आया है.

कमलनाथ ने कहा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा. जनता ने वहां पर भाजपा को नकार दिया है. उन्हें अपनी यह हार स्वीकार करनी चाहिए. हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है

कमलनाथ ने कहा कि झाबुआ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली विजय पर भोपाल में मीडियाकर्मियों से कहा, झाबुआ की जीत बताती है कि लोगों का कांग्रेस पर विश्वास कायम है. झाबुआ के नतीजे बताते हैं कि जनता भाजपा से निराश है. न केवल झाबुआ में भाजपा के प्रति निराशा की लहर है, बल्कि देश की जनता में भी भाजपा को लेकर निराशा है.

#WATCH Madhya Pradesh CM, Kamal Nath in Bhopal: In Haryana they didn’t get majority, BJP leaders should accept that they have been rejected by people. Now they will do ‘jugaad’ with other parties & independents, they will form government, but people will not forget it. (24.10.19) pic.twitter.com/WSlabtAmNt

