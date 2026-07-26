ओंकारेश्वर सेप्टिक टैंक हादसे पर सीएम मोहन यादव सख्त, दोषियों पर होगी बड़ी कार्रवाई

Omkareshwar Accident: ओंकारेश्वर सेप्टिक टैंक हादसे में तीन साल के बच्चे की मौत पर सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए. लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 26, 2026, 8:01 PM IST
ओंकारेश्वर सेप्टिक टैंक हादसे पर सीएम मोहन यादव सख्त, दोषियों पर होगी बड़ी कार्रवाई
सेप्टिक टैंक हादसे पर सीएम मोहन यादव सख्त (Image: IANS)

Omkareshwar Accident: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ओंकारेश्वर में हुए सेप्टिक टैंक हादसे पर दुख जताया है. इस हादसे में एक तीन साल के बच्चे की जान चली गई. मुख्यमंत्री ने घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि हादसे की पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी और जो भी लोग इस मामले में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सरकार ने साफ किया है कि आम लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

लापरवाही करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खंडवा कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित करने को कहा है. साथ ही विभागीय जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसे नौकरी से हटाने की कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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अतिक्रमण हटाने के बाद खुला रह गया था सेप्टिक टैंक

जानकारी के मुताबिक, ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी पार्किंग इलाके में स्थित एक धर्मशाला परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. कार्रवाई के बाद मलबे को वहीं रखा गया था, ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो. लेकिन बाद में कुछ अज्ञात लोगों ने मलबे से लोहा, सरिया और दूसरी कबाड़ सामग्री निकाल ली. इस दौरान सेप्टिक टैंक का ढक्कन भी टूट गया और टैंक खुला रह गया. इसके बाद एक तीन साल का बच्चा उसमें गिर गया, जिससे उसकी दुखद मौत हो गई.

घाटों और खतरनाक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और नगर परिषद को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर के घाटों पर गंदगी और सीवेज का पानी नहीं पहुंचना चाहिए. इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं. इसके अलावा घाटों और दूसरी खतरनाक जगहों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग लगाने को कहा गया है. लोगों को खतरे की जानकारी देने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे. इन जगहों पर पुलिस और होमगार्ड की तैनाती भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

सभी सीवर चैंबर का होगा सर्वे, टूटे ढक्कन तुरंत बदलने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरे इलाके में मौजूद सीवर चैंबर का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जिन चैंबर के ढक्कन टूटे हुए हैं, उन्हें तुरंत बदला जाए. इसके साथ ही जहां भी मरम्मत की जरूरत है, वहां काम बिना देरी के पूरा किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए. उन्होंने जिला प्रशासन को सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजामों पर ध्यान देने को कहा है. सरकार का कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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