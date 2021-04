MP CoronaVirus Latest News: मध्य प्रदेश में दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रात में ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटने की होड़ मची रही. मरीजों के परिजनों ने ही ये ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिए हैं. मंगलवार को यहां जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचते ही अफरा-तफरी मच गई. अस्तपाल में भर्ती मरीजों ने इन सिलेंडरों को लूट लिया और जब स्टाफ ने परिजनों से सिलेंडर मांगे तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया. लोग एक की जगह दो-दो सिलेंडर लूट ले गए. मामला इतना बढ़ गया कि सुलझाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी. Also Read - Complete Lockdown In Jharkhand: 22 से 29 अप्रैल तक झारखंड में फुल लॉकडाउन, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला

इंटरनेट मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जिला अस्पताल में कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलिंडर लूट रहे हैं और एक-एक कर कोरोना मरीजों के पास ले जा रहे हैं.

इस मामले पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि ऑक्सीजन सिलिंडर के लूटने की घटना का पता चला है और इस मामले में आरोपियों की पहचान की जा रही है और आरोप साबित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

MP: Oxygen cylinders looted by some people at Damoh District Hospital last night. District Collector says, “We’ve been told that as soon as Oxygen truck came, people looted cylinders even when the hospital has adequate Oxygen supply. We’re identifying these people & filing cases” pic.twitter.com/K0D2wh6UwC

— ANI (@ANI) April 21, 2021