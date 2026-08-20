मध्यप्रदेश के पीथमपुर में नए उद्योगों की शुरुआत, 30 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

MP News Today: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पीथमपुर में शुरू हुई ये दोनों औद्योगिक इकाइयां रोजगार के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

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MP News Today: मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में धार जिले के पीथमपुर में दो नए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की शुरुआत हुई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एडवांस ऑप्टिकल फाइबर (कोर्सिस) और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग (वोल्टर्स) प्लांट्स का उद्घाटन किया. सरकार के मुताबिक, इन उद्योगों के विस्तार से आने वाले समय में 30 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पीथमपुर में शुरू हुई ये दोनों औद्योगिक इकाइयां रोजगार के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक पर आधारित इन उद्योगों से मध्य प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और औद्योगिक क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी से जुड़े अत्याधुनिक उत्पादों का निर्माण होगा. जर्मन तकनीक पर आधारित इन उद्योगों को प्रदेश में निवेश और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है. उनका कहना था कि ऐसे उद्योग न केवल मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि बढ़ाएंगे, बल्कि देश के औद्योगिक विकास में भी योगदान देंगे.

पीथमपुर में लगातार बढ़ रहा औद्योगिक निवेश

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले कुछ समय में पीथमपुर और धार में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई है. उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में वह दूसरी बार इस क्षेत्र में आए हैं. इससे पहले भी यहां कई उद्योगों का लोकार्पण किया गया था. सरकार द्वारा किए गए निवेश समझौतों (एमओयू) के जमीन पर उतरने को उन्होंने प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक भरोसे का संकेत बताया.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, धार जिला अब प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है. कभी पिछड़ेपन के लिए पहचाने जाने वाले धार में आज तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. जनजातीय बहुल इस जिले के साथ पीथमपुर भी रोजगार, निवेश और उद्योगों के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है. उन्होंने कहा कि नए उद्योगों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे. साथ ही, इससे आसपास के क्षेत्रों में कारोबार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.