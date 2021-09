Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का गुस्सा तब सातवें आसमान पर चढ़ गया जब उन्हें पता चला कि पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं. फिर क्या था मंगलवार को निवारी में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम श‍िवराज स‍िंह चौहान ने मंच से ही अधिकारियों को निलंबित कर दिया. मुख्यमंत्री की नाराजगी ऐसी कि मंच से ही उन्होंने कहा, ”कौन है सीएमओ अभी, इधर आओ. ये मकान कब स्वीकृत हुए थे. 2017-18 में सीएमओ कौन था? मैं पूछ रहा हूं कि मकान बने या नहीं बने. बताईए क्यों नहीं बने? आप इधर आओ, पीएम आवास में भ्रष्टाचार किसने किया, अभी नाम बताओ, मैं अभी उसे संस्पेंड करके ईओडब्ल्यू को जांच दूंगा. छोडूंगा नहीं किसी को.”Also Read - MP News: मध्य प्रदेश में नौकरियों का खुला पिटारा, सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान-रोजगार है प्राथमिकता,1,00000 लोगों को देंगे नौकरी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा "भईया सुन लो, अभी जो मैं बता रहा हूं नोट कर लेना. कोई उमाशंकर सीएमओ था, कोई अभिषेक राजपूत उपयंत्री था. ये बता रहे हैं, ये लोग मुझे- सही है क्या? इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है, जहां भो हों. अब इसकी जांच होगी और मामला पकड़ में आया तो जेल भी जाना होगा, केवल सस्पेंड से काम नहीं चलेगा."

#WATCH | Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan reprimands state officials during a public event in Niwari over irregularities in PM Awas Yojana, in Jeron. He says, "The then CMO is being suspended with immediate effect. The probe will be done by EOW & he will be sent to jail." pic.twitter.com/MLdTd5Qmgh

— ANI (@ANI) September 14, 2021