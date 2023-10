PM मोदी सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस में हुए शामिल

ग्वालियर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचें हैं. सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहें. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया.

PM मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, PM मोदी ने कहा, “सिंधिया स्कूल के 125 वर्ष होने पर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई. आज आजाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस भी है, मैं आप सभी को इसकी भी बधाई देता हूं.”

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ”पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साबित कर दिया है कि ‘जब भारत बढ़ता है तो दुनिया बढ़ती है, जब भारत सुधरता है तो दुनिया बदल जाती है.” आज देश बनने की प्रक्रिया में है ‘आत्मनिर्भर भारत’, आने वाले दिनों में दुनिया हमारे देश पर निर्भर होगी.

इस दौरान सिंधिया स्कूल’ के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित और मीत ब्रदर्स द्वारा रचित गरबा गीत ‘माड़ी’ पर प्रदर्शन किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘द सिंधिया स्कूल’ में ‘बहुउद्देशीय खेल परिसर’ की आधारशिला रखी और प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को स्कूल के वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया .

