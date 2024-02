MP Factory Blast: हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

Harda Factory Fire: मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने दुख जताया है. उन्होंने उन सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया. प्रधानमंत्री की ओर से PMO ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया, और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाने का ऐलान किया.

Distressed by the loss of lives due to the mishap at a cracker factory in Harda, Madhya Pradesh. Condolences to all those who have lost their loved ones. May those injured recover at the earliest. The local administration is assisting all those affected.

Rs. 2 lakh from PMNRF…

