Vande Bharat Express: PM Modi ने भोपाल-नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

Vande Bharat Express, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने आज शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (Rani Kamlapati Railway Station ) पर भोपाल-नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन (Bhopal-Delhi Vande Bharat Express Train) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं.

#WATCH | PM Narendra Modi flags off Bhopal-New Delhi Vande Bharat train at Rani Kamlapati railway station Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan and Railway minister Ashwini Vaishnaw also present pic.twitter.com/Aclm3FEy0i — ANI (@ANI) April 1, 2023