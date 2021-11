PM Modi inaugurates Rani Kamlapati Railway Station in Bhopal, News: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज सोमवार को भोपाल (Bhopal) में पुनर्विकसित वर्ल्‍ड क्‍लास आधुनिक सुविधाओं से युक्‍त रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन (PM inaugurates Rani Kamlapati Railway Station) किया है. बता दें इस रेलवे स्‍टेशन का नाम पहले हबीबगंज था, जिसे बदल कर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है. पीएम मोदी हवाई अड्डे जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किए गए इस रेलवे स्टेशन का आज 15 नवंबर को लोकार्पण किया है.Also Read - Viral Video: भैंस ने नहीं दिया दूध तो थाने पहुंचा किसान, पुलिस ने भी करा दिया 'इलाज'

भोपाल में 'रानी कमलापति रेलवे स्टेशन' का उद्घाटन करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा, उसे दिखाई देगा.

Not only has this historic railway station been redeveloped but with the linking of the name of Rani Kamlapati of Ginnorgarh to this station,its importance has also increased.Railway’s pride is now linked to pride of Gondwana: PM inaugurates Rani Kamlapati Railway Station, Bhopal pic.twitter.com/TF0yv2pnL9

