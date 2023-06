पीएम मोदी का एमपी के शहडोल दौरा स्थगित, भोपाल में 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे

PM Modi MP visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश की एक दिवसीय यात्रा के तहत कल मंगलवार यानि 27 जून को शहडोल जिले का टूर स्थगित कर दिया गया है. पीएम मोदी अब सिर्फ राजधानी भोपाल के दौरे पर आएंगे लगातार हो रही बारिश के चलते लिया गया फैसला. इसकी जानकारी एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कल 27 जून को भारी बारिश की संभावना के कारण प्रधानमंत्री मोदी का लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है…जल्द ही मौसम की को देखते हुए दौरे की नई तिथि तय की जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल का दौरा यथावत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर होंगे और इस दौरान वह पांच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे.