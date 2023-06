Uniform Civil Code: PM Modi बोले- देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? भड़के विरोधी दलों के नेता

PM Modi, Bhopal: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज मंगलवार को समान कानून (Uniform Civil Code) की पुरजोर वकालत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान (Civil Code is part of the Constitution) का हिस्सा है. उन्होंने कहा, आज यूसीसी (UCC) के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है. देश दो (कानूनों) पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है. ये (विपक्ष) लोग बैंक की राजनीति वोट खेल रहे हैं . पीएम मोदी के आज यूसीसी के बयान पर विरोधी दल तुरंत भड़क गए और कड़ी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं.

विशेष रूप से, भारतीय संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से मेल खाता है, जो राज्य के लिए पूरे भारत में अपने नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है. पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

PM नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक की राजनीति और उनकी तुष्टिकरण की नीति का आरोप विपक्षी दलों पर लगाते हुए जमकर हमला किया और कहा कि जो लोग तीन तलाक का समर्थन कर रहे हैं वे ऐसा कर रहे हैं. मुस्लिम महिलाओं के साथ घोर अन्याय. यह कहते हुए कि तीन तलाक की वकालत करना मुस्लिम महिलाओं के साथ “गंभीर अन्याय” है, पीएम मोदी ने कहा कि अगर यह इस्लाम का आवश्यक सिद्धांत है, तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में यह क्यों नहीं है?

पीएम मोदी के यूसीसी के बयान पर प्रतिक्रिया में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कहा, प्रधानमंत्री को यह समझने की ज़रूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को यह समझ नहीं आया. संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है. इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदूओं में जन्म-जन्म का साथ है. क्या आप सबको मिला देंगे? भारत की विविधता को वे एक समस्या समझते हैं.

पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, “जो भी तीन तलाक के पक्ष में बात करता है, जो भी इसकी वकालत करता है, वो वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं. तीन तलाक सिर्फ बेटियों के साथ अन्याय नहीं करता. इससे आगे की बात है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है. अगर यह इस्लाम का एक आवश्यक सिद्धांत रहा है, फिर कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया,”

प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? उन्हें अपनी सोच का सॉफ्टवेयर बदलना चाहिए. भारत के मुसलमान को पाकिस्तान, मिस्र से क्या करना है? आप क्या उन्हें बड़ा और हमें कम समझ रहे हैं क्या? यह तो देश विरोधी बात है.

भारत के मुसलमान भाई बहनों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़का कर उनका राजनीतिक फायदा ले रहे हैं. हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है. एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा तो घर चल पायेगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा?

PM मोदी की UCC टिप्पणी पर दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, वे (PM मोदी) बेरोजगारी, गरीबी, मंहगाई, मणिपुर के हालात पर बात क्यों नहीं करते हैं. मणिपुर 60 दिनों से जल रहा है, एक बार भी उन्होंने शांति की अपील नहीं की. इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वे ऐसी बातें कर रहे हैं.

यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान पर कहा, कांग्रेस के तारिक अनवर ने कहा, जब कोई कानून बनता है तो वह सभी के लिए होता है और उन्हें उसका पालन करना होता है. फिर उस बिल पर चर्चा करने की क्या जरूरत है, जो पहले ही पारित हो चुका है? पीएम मोदी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सामने हैं और उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है.