प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज बीजेपी (BJP) के महाकुंभ में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच चुके हैं. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया है जहां, पीएम मोदी ने सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

#WATCH | Bhopal: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Pandit Deendayal Upadhyay on his birth anniversary at Jamboree Maidan.

— ANI (@ANI) September 25, 2023