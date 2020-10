प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार को विजया राजे सिंधिया (Vijaya Raje Scindia) के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया. वीडियो कांफ्रेंस से आयोजित इस समारोह में सिंधिया परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों सहित देश के अन्य भागों से कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया. केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने इस मौके पर कहा कि राज परिवार में जन्म लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करने वालीं राजमाता विजया राजे सिंधिया विरल व्यक्तित्व थीं. Also Read - Bihar Polls: BJP ने दूसरे चरण के लिए 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की, कुछ विधायकों के नाम कटे- देखें पूरी LIST

Prime Minister Narendra Modi releases a commemorative coin of Rs 100 in honour of Rajmata Vijaya Raje Scindia, through a virtual ceremony.

The special coin minted by the Ministry of Finance is being released in celebration of her birth centenary. pic.twitter.com/SG6nd7V8of

