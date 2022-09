PM Modi,Narendra Modi, Narendra Modi birthday, Madhya Pradesh, MP, Sheopur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi ) ने आज शनिवार को अपने जन्म दिन (PM Narendra Modi birthday) के मौके पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के श्योपुरपुर जिले (Sheopur District) में महिलाओं के स्वसहायता समूहों को संबोधित करते हुए कहा, सामान्य तौर पर अपने जन्मदिन पर मां से उनका आशीर्वाद लेने जाता हूं, आज मध्य प्रदेश की इतनी सारी माताओं ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया.Also Read - Cheetah Project: पीएम मोदी ने चीता प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, कहा 'अब विकास और समृद्धि के खुलेंगे रास्ते' | देखें वीडियो

पीएम मोदी ने कहा, अगर मेरे जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम नहीं रहता तो मैं अपनी मां का पास जाता, उनके चरण छू करके आशिर्वाद लेता. आज मैं अपनी मां के पास नहीं जा सका लेकिन आज जब मेरी मां देखेगी कि मध्य प्रदेश के आदीवासी अंचल की लाखों माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, तो उनको जरूर संतोष होगा. Also Read - जानिए क्यों अमेरिकी मीडिया ने की पीएम मोदी की तारीफ, पुतिन के साथ मीटिंग को दी व्यापक कवरेज

On this day, it is generally my endeavor that I go to my mother, touch her feet and seek blessings. Today I could not go to her, but lakhs of mothers working hard in tribal areas and villages are blessing me here today: PM Modi at a program of Self Help Groups in Sheopur pic.twitter.com/jAuFI4lvjY

