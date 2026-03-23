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Pm Modi Serve India Longest Serving Prime Minister Mohan Yadav Congratulates

'24 साल से बिना छुट्टी काम कर रहे PM मोदी', CM मोहन यादव बोले - देश तेजी से कर रहा तरक्की

प्रधानमंत्री मोदी ने 8931 दिन तक सरकार प्रमुख रहकर नया रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया. सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को लोगों की प्रेरणा बताया है.

मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. (Photo from Zee News)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी को देश में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि उनकी ‘नेशन फर्स्ट’ सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण हर किसी के लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि बिना किसी अवकाश के 24 साल तक लगातार देश सेवा करना आसान नहीं होता, यह केवल वही कर सकता है जो पूरी तरह राष्ट्र के लिए समर्पित हो.

प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर लोग आगे बढ़ रहे

सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह सफर बताता है कि अगर किसी में लगन और समर्पण हो, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने सालों तक बिना रुके और बिना थके देश और देशवासियों की सेवा की है. यही वजह है कि आज उनका जीवन करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श बन गया है और लोग उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं.

विकसित भारत के लिए तेजी से काम चल रहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे आम लोगों के जीवन में सुधार आया है. सीएम यादव ने यह भी कहा कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे अहम है.

वैश्विक स्तर पर भी बढ़ी भारत की पहचान

सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान केवल देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैश्विक मंच पर भी देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है. उन्होंने बताया कि दुनिया भर में लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री पर बढ़ रहा है. सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होना भी इस बात का संकेत है कि जनता के बीच उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है.

PM मोदी ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8931 दिनों तक सरकार प्रमुख के रूप में सेवा देकर नया रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का 8930 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है. पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह लंबी सेवा सुशासन, ईमानदारी और समर्पण का उदाहरण है, जिसे आने वाले समय में भी याद किया जाएगा.

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