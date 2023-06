भोपाल में आज पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी

PM Modi MP Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (27 जून) को मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं. यहां वह एक साथ पांच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं को बूथ विजय का मंत्र देंगे. बता दें पीएम मोदी भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 10.30 बजे तक पहुंचेंगे, जहां से वह पांच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके बाद वह 3 बजे शहडोल जाएंगे जहां वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे.

Madhya Pradesh | Prime Minister Narendra Modi to flag off five new Vande Bharat Express trains from Rani Kamlapati Railway Station in Bhopal today. pic.twitter.com/VvOM4QiJPf — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 27, 2023