MP Assembly Polls 2023: मध्यप्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक बार फिर सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है. वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस (Congress) ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, इसमें तेजी आएगी. इन सबसे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 जून को राज्य का दौरा है. इससे पहले ही राज्य में पोस्टर वार शुरू हो गया है. हालांकि खास बात यह है कि इस बार पोस्टर-वार का अंदाज भी बदला-बदला नजर आ रहा है.

अब चुनावी दंगल पोस्टर-वार से शिफ्ट होकर QR Code तक पहुंचता नजर आ रहा है. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कमलनाथ (Kamal Nath) का एक पोस्टर जारी ‘वांछितनाथ’ और ‘करप्शननाथ’ नाम दिया तो कांग्रेस ने भी इसी अंदाज में करारा जवाब दिया है.

कांग्रेस (Congress) ने कमलनाथ (Kamal Nath) के पोस्टर्स के जवाब में CM शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) का पोस्टर जारी कर दिया. इसमें उन्हें ‘कैशराज’ और ‘50% लाओ और Phonpe काम कराओ’ वाला नेता बता डाला. हालांकि इस बार का यह पोस्टर-वार हर बार की तरह का नहीं है. दोनों ही पोस्टर्स में ऑनलाइन पेमेंट वाले QR कोड भी लगाए गए हैं. दोनों नेताओं के पोस्टर प्रदेश के कई शहरों में लगाए गए हैं.