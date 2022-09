Viral Video: भोपाल से लोकसभा सांसद और भाजपा की दिग्गज नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है. इसमें वो कथित तौर पर दावा करती नजर आई हैं कि अपने रिश्तेदारों को छुड़ाने के लिए लोग अपनी बेटियों तक को बेच देते हैं. उन्होंने कहा कि अवैध शराब के धंधे में लिप्त अपने रिश्तेदारों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए माता-पिता अपनी बेटियों को ‘बेच’ रहे हैं.Also Read - Bride Groom Video: मुंह में नोट दबाकर डांस करने लगी दुल्हन, माहौल देख दूल्हा भी खेल गया- देखें वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में सांसद ठाकुर कथित तौर पर कहती हैं कि चार साल…पांच साल…छह साल की जो बच्चियां हैं. जो शराब अवैध शराब बनाते हैं और शराब बेचते हैं. उन्हें कभी-कभी पुलिस पकड़कर ले जाती है. उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते. ऐसे में वो उन बच्चियों को बेच देते हैं और उससे मिले पैसे से सो लोगों को छुड़वाते हैं. वहां बहुत दिक्कत हैं और खाने-पीने की भी व्यवस्था नहीं है. Also Read - UP: खिलाड़ियों का खाना शौचालय में रखा था, वीडियो वायरल हुआ, अब जिला खेल अधिकारी सस्पेंड

प्रज्ञा ठाकुर की कथित टिप्पणियों का एक वीडियो सामने आने के बाद, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह ने कहा कि यह चौंकाने वाला और चिंता का विषय है कि राज्य की राजधानी में अवैध शराब का कारोबार फल-फूल रहा है. भाजपा सांसद ने 17 सितंबर को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के एक समारोह को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी. Also Read - Metro Ka Video: मेट्रो चलते ही महिला ने जो रूप दिखाया होश उड़ जाएंगे, शख्स के साथ तो 'खेला' हो गया- देखें वीडियो

समारोह में उन्होंने अपने द्वारा गोद लिए गए गांवों और बस्तियों के बच्चों को ड्राइंग बुक और स्टेशनरी का सामान देने के लिए उद्योग निकाय को धन्यवाद दिया था. ठाकुर ने कहा कि मैंने कुछ बस्तियों को गोद लिया है, जहां बच्चों के पास पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं हैं. उनके माता-पिता के पास कमाई का कोई नियमित स्रोत नहीं है और वे अवैध शराब बनाने और बेचने में शामिल हैं … कभी-कभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उनके पास जमानत पाने के लिए पैसे नहीं होते हैं. वे अपने लोगों की रिहाई के लिए पैसे जुटाने के वास्ते चार से छह साल की लड़कियों को बेच देते हैं.

BJP MP Pragya Singh Thakur said that people in the two villages that she has adopted were forced to sell their daughters to give bribes to the police

A video of her speech went viral & On Beti Bikaaoo Happening In @ChouhanShivraj #DoubleEngine Rule @KTRTRS @ysathishreddy pic.twitter.com/AzjOqBZlcS

— AkshayKTRS (@AkshayKtrs) September 21, 2022