मध्यप्रदेश में UCC की तैयारी तेज! हाई-लेवल कमेटी ने CM मोहन यादव को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

कमेटी की इस रिपोर्ट को राज्य के विधि विभाग के पास भेज दिया गया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसी मानसून सत्र में इस बिल को विधानसभा में पेश कर सकती है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 14, 2026, 7:50 PM IST
मध्यप्रदेश में UCC की तैयारी तेज! हाई-लेवल कमेटी ने CM मोहन यादव को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

MP News Today: मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार द्वारा गठित हाई-लेवल कमेटी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट लेने के बाद मुख्यमंत्री ने तय समय में काम पूरा करने के लिए कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया. इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से देखती है, लेकिन अब उसे यूसीसी पर अपना रुख साफ करना चाहिए. कमेटी की इस रिपोर्ट को अब राज्य के विधि विभाग (Law Department) के पास भेज दिया गया है. माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसी मानसून सत्र में इस बिल को विधानसभा में पेश कर सकती है.

3 हिस्सों में बंटी है पूरी रिपोर्ट

यह पूरी रिपोर्ट कोई एक-दो पन्नों की नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग बड़े हिस्सों में तैयार की गई है:

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पहला खंड (सिफारिशें): इसमें कुल 10 अध्याय हैं. कमेटी ने दुनिया भर के और देश-विदेश के अलग-अलग कानूनों और परंपराओं का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें दी हैं.

दूसरा खंड (बिल का ड्राफ्ट): इसमें असली कानून का मसौदा (प्रारूप) है, जिसे मध्य प्रदेश के माहौल के हिसाब से तैयार किया गया है. इस प्रस्तावित बिल में 4 भाग, 404 धाराएं और 7 अनुसूचियां शामिल हैं.

तीसरा खंड (जनता की राय): इस हिस्से में बताया गया है कि कानून बनाने से पहले जनता से कैसे राय ली गई. कमेटी को वेबसाइट और जिलों के माध्यम से 9.58 लाख से ज्यादा सुझाव मिले थे, जिनका पूरा विश्लेषण इस खंड में है.

आदिवासी समाज को इससे बाहर रखने की सिफारिश

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह सिफारिश की है कि अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को समान नागरिक संहिता (UCC) के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाए, ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे.

किन-किन मुद्दों पर बदलेगा कानून?

इस कमेटी को मुख्य रूप से उन पारिवारिक और व्यक्तिगत मामलों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई थी जो हर नागरिक से जुड़े हैं, जैसे…

  • शादी और तलाक
  • भरण-पोषण (Alimony)
  • जायदाद का उत्तराधिकार
  • बच्चा गोद लेना (Dattak Grahan)
  • लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationships)

कमेटी का कहना है कि ड्राफ्ट बनाते समय महिलाओं को बराबरी का हक देने (लैंगिक समानता) और लोगों के रीति-रिवाजों व धार्मिक तौर-तरीकों का पूरा सम्मान करने का ध्यान रखा गया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ सलाहकार शत्रुघ्न सिंह एवं सदस्य अनूप नायर का भी धन्यवाद ज्ञापित किया जो व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके. समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन राज्य शासन के विधि विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है. विधेयक के परिमार्जन एवं वरिष्ठ सचिव समिति की प्रक्रिया के बाद विधेयक मंत्रि-परिषद की स्वीकृत के बाद मानसून सत्र में ही विधानसभा में रखे जाने की संभावना है.

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