राहुल गांधी ने उज्जैन में लाल धोती में महाकाल मंदिर में पूजा-अर्चना की, नंदी के पास भी कुछ देर बैठे

उज्जैन: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) ने मंगलवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन स्थित भगवान शिव के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर (Mahakaleshwar Temple) में पूजा-अर्चना की. राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के पवित्र शहर में प्रवेश करने के बाद महाकाल मंदिर में दर्शन-पूजन किया. लाल धोती पहने, गांधी ने मंदिर के पुजारियों के मार्गदर्शन में सभी अनुष्ठान किए.

मंदिर के पुजारियों ने राहुल गांधी को एक अंगवस्त्रम् भेंट किया. अनुष्ठान करने के बाद, गांधी ने मंदिर के गर्भगृह के सामने दंडवत प्रणाम किया. वह मंदिर परिसर में नंदी (भगवान शिव का वाहन माने जाने वाले पवित्र बैल) की मूर्ति के पास भी कुछ देर बैठे.