नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश में कांग्रेस का अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब पार्टी के सीनियर नेता दिग्‍व‍िजय सिंह के छोटे भाई व कांग्रेस विधायक लक्ष्‍मण सिंह ने भोपाल में गुरुवार को न केवल राज्‍य की कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए उनसे किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं कर पाने पर माफी मांगने के लिए कहा है.

लक्ष्‍मण सिंह ने कहा, हम राज्‍य में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा पूरा नहीं कर सके हैं. राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगना चाहिए और उन्‍हें साफ बताना चाहिए कि किसानों का कर्ज माफ होने में कितना वक्‍त लगेगा. इससे किसानों के बीच अच्‍छा संदेश जाएगा, जो नाराज हैं.

कांग्रेस नेता लक्ष्‍मण सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी का नेतृत्‍व कुछ ही गिने चुने नेताओं से मुलाकात करता है. अगर यही इसी तरीके से जारी रहा तो नहीं जानता कि पार्टी का क्‍या होगा. अगर पार्टी को ताकतवर बनना है तो नेतृत्‍व को अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए और इसी तरीके से 2024 में कांग्रेस ताकत में आएगी .

Congress leader Lakshman Singh in Bhopal: We have not been able to fulfill the promise of farm loan waiver in the state. Rahul Gandhi should apologise to the farmers& clarify to them how long it will take for loan waiver. It will send a good message to the farmers who are angry. pic.twitter.com/AcOxN6u9xi

