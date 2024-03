MP में आदिवासियों की जनसंख्या 28 प्रतिशत, और प्रतिनिधित्व न के बराबर: राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना

Rahul Gandhi, Bharat Jodo Nyay Yatra: भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर बीजेपी पर हमला किया. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है. जबकि आदिवासी जंगल की ज़मीन के पहले मालिक हैं. बीजेपी ये जानती है, लेकिन ऐसा रहे ये नहीं चाहती है.

राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी आदिवासियों को आदिवासी मानेगी और कहेगी, तो उसे जल जंगल और ज़मीन का अधिकार देना पड़ेगा. जबकि बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है.

#WATCH | Badnawar, Dhar, MP: Congress MP Rahul Gandhi says, “…They (BJP) have started calling Adivasis as ‘Vanvasi’…Adivasis are the first owners of this land…These people don’t want you to know this…because if they call you Adivasis then they will have to give you… pic.twitter.com/FslF4wij63

राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसख्या 24 प्रतिशत है, जबकि देश में ये आंकड़ा आठ प्रतिशत है. अगर देश की टॉप कंपनियों की लिस्ट निकालें तो कोई भी आदिवासी किसी भी कंपनी का मालिक नहीं मिलेगा.

#WATCH | Badnawar, Dhar, MP: Congress MP Rahul Gandhi says, “Madhya Pradesh has 24% Adivasi population whereas this figure is 8% for the country…I want you to take out the list of the biggest companies in India and their owners…You will realise that not even one owner belongs… pic.twitter.com/kGT6QsBMIq

