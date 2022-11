राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी व रॉबर्ट वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल, आदिवासियों पर कांग्रेस की नजर

Bharat Jodo Yatra in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है. भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार सुबह खंडवा के बोरगांव से शुरू हुई. प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रिंयका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी आज राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल रहे हैं. भारत जोड़ो यात्रा का आज 78वां दिन है.यह अगले 10 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरेगी. इस दौरान राहुल गांधी आदिवासी जननायक टंट्या मामा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. आज आदिवासी सभा का भी आयोजन होगा. राहुल गांधी पंधाना के गुरुद्वारा साहिब भी जाएंगे.

बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में दाखिल हुई. राज्य में राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, इंदौर, उज्जैन व आगर से होकर गुजरेगी. इस यात्रा के लिए अलग-अलग थीम बनाई गई है. भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला. उन्होंने कहा है कि मुंह बंद कान खुले हैं, मन की बात नहीं करता.