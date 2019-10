मध्य प्रदेश: इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने आबकारी सहायक आयुक्त आलोक खरे के घर पर छापा मारा है. लोकायुक्त पुलिस ने आलोक खरे के घर पर छापा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले किया है. इस मामले में लोकायुक्त ने खरे के और भी ठिकानों को खंगाल रही है.

Chhatarpur: Raids are being conducted by Lokayukta at properties of Alok Khare, Assistant Commissioner in MP state excise department, in matter of disproportionate assets. His properties in Bhopal, Indore, Raisen, Chhatarpur and other locations are being raided. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/9o7HRnv8cd

