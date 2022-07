भोपाल: मौसम विभाग ने रविवार को मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 8 जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 16 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी. पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जिससे नर्मदा, पार्वती बेतवा और अन्य नदियों पर बनाए गए 52 प्रमुख बांधों में से 14 बांधों के कुछ गेट खोल कर पानी छोड़ा जा रहा है और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षा हेतु सतर्क कर दिया गया है.Also Read - लंच के बाद बाथरूम गई थी मासूम, स्कूल के चौकीदार ने अकेली पाकर कर डाला बड़ा कांड

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार मध्य प्रदेश के 8 जिलों भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, गुना, आगर मालवा एवं शाजापुर जिलों में अगले 24 घंटों में (रविवार सुबह साढ़े आठ बजे से सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे तक) कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है. आईएमडी ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसमें कहा गया है कि इस दौरान इन 8 जिलों में 115.6 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है. Also Read - मध्य प्रदेशः कुएं का पानी पीने से 2 की मौत, 20 से ज्यादा लोग बीमार; टेंशन में प्रशासन

#WATCH | MP: Water released from the Bhadbhada Dam, Bhopal

We have opened all 7 gates. There are chances of water levels further rising with a red alert of heavy rains in the area. We may have to open the 8th gate as well: MA Khan, Engineer Municipal Corporation Bhopal pic.twitter.com/Ps5imqF2DZ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 24, 2022