Re-NEET के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, रिटर्न टाइमिंग ने छात्रों को दी नई टेंशन

NEET Re-Exam: नीट री-टेस्ट के लिए रेलवे ने मध्य प्रदेश में स्पेशल ट्रेन चलाई. लेकिन वापसी की टाइमिंग और ज्यादा किराए को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच सवाल उठने लगे.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 20, 2026, 6:21 PM IST
Re-NEET के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, रिटर्न टाइमिंग ने छात्रों को दी नई टेंशन
परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों के लौटने के लिए कोई अलग व्यवस्था नजर नहीं आ रही है. (Photo from AI)
  • NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए रेलवे ने मध्य प्रदेश में स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया.
  • इंदौर-भोपाल स्पेशल ट्रेन परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों को पहुंचाएगी, लेकिन वापसी की टाइमिंग पर सवाल उठे.
  • स्पेशल ट्रेन का किराया सामान्य ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा बताया जा रहा है.
  • कई शहरों के छात्रों अब भी कनेक्टिंग ट्रेन, बस या निजी वाहन से परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे.

NEET Re-Exam: नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद लाखों छात्रों और उनके परिवारों को तनाव का सामना करना पड़ा है. फिर NTA ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया, ताकि प्रभावित छात्रों को एक और मौका मिल सके. छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने मध्य प्रदेश में स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया. लेकिन ट्रेन की टाइमिंग देख छात्र हैरान रह गए.

रेलने ने चलाई स्पेशल ट्रेन, लेकिन वापसी का इंतजाम नहीं

रेलवे के मुताबिक, इंदौर-भोपाल स्पेशल ट्रेन शनिवार (20 जून) सुबह 11:25 बजे इंदौर से रवाना हुई जो फतेहाबाद, बड़नगर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शुजालपुर, सीहोर और संत हिरदाराम नगर होते हुए शाम 7 बजे भोपाल पहुंचेगी. हालांकि चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि यह ट्रेन उसी दिन शाम 7:40 बजे भोपाल से वापस रतलाम के लिए निकल जाएगी, जबकि परीक्षा अगले दिन दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होनी है. ऐसे में परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों के लौटने के लिए कोई अलग व्यवस्था नजर नहीं आ रही है.

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किराया भी सामान्य ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा

टाइमिंग के अलावा किराए को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. स्पेशल ट्रेन में स्लीपर क्लास का किराया 350 रुपये रखा गया है, जबकि इसी रूट पर चलने वाली नियमित ट्रेनों में किराया काफी कम है. कुछ ट्रेनों में यही सफर लगभग 150 से 180 रुपये में पूरा हो जाता है. इतना ही नहीं, उज्जैन, नागदा या बीच के दूसरे स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्रियों को भी पूरा इंदौर-भोपाल किराया देना होगा.

कई शहरों के छात्रों के लिए अब भी आसान नहीं सफर

एक और बड़ी चिंता वाली खबर यह सामने आई कि मध्य प्रदेश के कई शहरों जैसे नीमच, मंदसौर, जावरा, पिपलिया मंडी और मल्हारगढ़ के छात्रों के लिए कोई सीधी स्पेशल ट्रेन व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही. ऐसे छात्रों को अब भी कनेक्टिंग ट्रेन, बस या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ेगा. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध कोच और संसाधनों के आधार पर यह व्यवस्था तैयार की गई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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