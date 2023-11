MP Election: भिंड के किशुपुरा में आज पुनर्मतदान, कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही वोटिंग

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर आज यानी मंगलवार, 21 नवंबर को पुनर्मतदान कराया जा रहा है. चुनाव आयोग किशुपुरा मतदान केंद्र 71 पर पुनर्मतदान करा रहा है. जानकारी के अनुसार, सुबह सात बजे से शाम छह बजे के बीच मतदान होगा और मतदाताओं की बीच की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी.

दरअसल, 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के मतदान में प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र क्रमांक 71 (किशुपुरा नंबर-3) पर असामाजिक तत्वों द्वारा बूथ कैप्चरिंग कर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित की गई थी जिसका एक वीडियो भी सामने आया था. इस वीडियो में एक ही व्यक्ति द्वारा वोट डाले जा रहे थे, इसके बाद बीजेपी की शिकायत और चुनाव ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में इसी एक मात्र पोलिंग सेंटर पर पुनर्मतदान का फैसला लिया.

#WATCH | Madhya Pradesh Elections | People queue up outside booth number 3 under polling centre number 71 at Kishupura in Bhind as re-polling continues here. pic.twitter.com/stxfBLq3ty

— ANI (@ANI) November 21, 2023