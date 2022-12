MP के बैतूल जिले में 400 फुट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम 60 फुट की गहराई में फंसा

बैतूल: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव में मंगलवार को आठ साल का एक बच्चा तन्मय खेत में खेलते समय 400 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया. बोरवेल में 60 फुट की गहराई में फंसे बच्चे को निकालने के लिए राहत अभियान चलाया जा रहा है. भोपाल और होशंगाबाद से SDRF की टीमें मौजूद हैं. रेस्क्यू शुरू होने के बाद सबसे पहले बच्चे के लिए बोरवेल में CCTV कैमरा डाला गया है. बच्चे को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, बैतूल जिले के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर रखे हुए हैं.