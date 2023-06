मध्य प्रदेश के मुरैना में सड़क हादसा; डंपर और यात्री बस में टक्कर, तीन की मौत, 7 घायल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा (Road Accident) हो गया. यहां एक डंपर और एक यात्री बस के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 से अधिक घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये हादसा शनिवार (17 जून) तड़के देव पुरी बाबा इलाके में हुआ, जिसके बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया.

#WATCH | Morena, MP: Three dead & over 10 injured after collision between a dumper & a passenger bus in Dev Puri Baba area A dumper & a passenger bus collided en route from Gwalior to Delhi. 3 people died and 7 were injured. The injured have been admitted to the hospital:… pic.twitter.com/YpYLQxxzEC — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 17, 2023