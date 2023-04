Hindi Madhya Pradesh

RSS बढ़ते-बढ़ते समाज का रूप ले लेगा, तब संघ नाम भी हट जाएगा और हिंदू समाज ही संघ बन जाएगा : मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने बुरहानपुर में एक कार्यक्रम में आरएसएस के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ सम्पूर्ण समाज को अपना मानता है

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने सोमवार को बुरहानपुर में संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित किया.

बुरहानपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत (RSS chief Mohan Bhagwat) ने सोमवार को कहा कि संघ सम्पूर्ण समाज को अपना मानता(Sangh considers the entire society as its own) है. एक दिन यह बढ़ते-बढ़ते समाज का रूप ले लेगा, तब संघ का यह नाम भी हट जाएगा और हिंदू समाज ही संघ बन (Hindu society will become Sangh) जाएगा. भागवत बुरहानपुर में हेडगेवार स्मारक समिति के जिला कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद आरएसएस के स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे.

केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक और पहले सरसंघचालक थे. संगठन की एक विज्ञप्ति के अनुसार भागवत ने कहा, संघ, सम्पूर्ण समाज को अपना मानता है. एक दिन संघ बढ़ते-बढ़ते समाज रूप हो जाएगा तो संघ यह नाम भी हट जाएगा, हिंदू समाज ही संघ बन जाएगा. इसलिए यह कार्यालय हिंदू समाज का केंद्र है. यह समाज के सहयोग से खड़ा हुआ है और समाज को ही समर्पित है.

आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ का कार्य लोक संग्रह का कार्य है. इस शक्ति से सज्जन लोगों की सुरक्षा होगी और धर्म की रक्षा के लिए इस शक्ति का उपयोग होगा और जो दुर्जन है उनमें धाक बैठेगी. उन्होंने लोगों से देश के विकास और प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया.

मोहन भागवत ने कहा कि यह नवनिर्मित कार्यालय केवल आरएसएस का नहीं बल्कि हिंदू समाज का केंद्र बनेगा. भागवत ने कहा कि चूंकि संघ का काम बढ़ रहा है और उसके शुभचिंतकों की संख्या बढ़ रही है इसलिए विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यालय बन रहे हैं. पिछले कुछ हफ्तों में भागवत का मध्य प्रदेश का यह दूसरा दौरा है. उन्होंने 31 मार्च को भोपाल और अगले दिन सतना में जनसभा को संबोधित किया था. ( भाषा)

