इंदौर/भोपाल: मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा की रविवार को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र में भील समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद भाजपा ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस के एक विधायक ने मुख्यमंत्री से खेद जताने की मांग कर दी है.

प्रश्नपत्र के एक गद्यांश में “आपराधिक प्रवृत्ति” वाले लोगों के रूप में भीलों का विवादास्पद सामान्यीकरण किया गया है. इसके साथ ही, विवाह से जुड़ी एक प्रथा के कारण भील समुदाय को “शराब में डूबती जा रही जनजाति” बताया गया है. इस पर मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और भाजपा विधायक राम दांगोरे समेत कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए.

BJP MLA from Pandhana, Ram Dangore: In a question paper of Madhya Pradesh Public Service Commission exam, Bhil tribe is described as criminal minded & immoral. What is the Congress government trying to do? Action should be taken against the person who has set this paper.(12.1.20) pic.twitter.com/RrnokYSK2u

— ANI (@ANI) January 13, 2020