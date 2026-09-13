सागर शराब कांड में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, 30 हजार का इनामी आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार

सागर जहरीली शराब कांड में 30 हजार के इनामी आरोपी शिवांजय राजपूत का एनकाउंटर हुआ. पुलिस ने हथियार और कारतूस बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार, जिंदा और खाली कारतूस के साथ मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद की है. (File Photo from IANS)

सागर जहरीली शराब कांड में मध्यप्रदेश पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने 30 हजार रुपये के इनामी आरोपी शिवांजय राजपूत को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने टीम को देखते ही तीन बार फायरिंग की. जिसके जवाब में पुलिस ने दो राउंड गोली चलाई, इस दौरान एक गोली आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार, जिंदा और खाली कारतूस के साथ मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद की है.

पुलिस ने जंगल में की घेराबंदी

जानकारी के मुताबिक, 13 सितंबर की तड़के बहरोल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सागर शराब प्रकरण का आरोपी शिवांजय राजपूत मड़ैया के पास जंगल में छिपा हुआ है. आशंका थी कि वह मुख्य मार्ग बंडा-बहरोल से होते हुए अपने घर छापरी, थाना बंडा की तरफ जा सकता है. सूचना मिलते ही एसपी ने थाना बान्द्री प्रभारी सतेन्द्र सिंह को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए. इसके बाद आसपास के थाना प्रभारियों को पुलिस बल के साथ बुलाया गया और इलाके की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई.

पुलिस को देखते ही आरोपी ने की फायरिंग

पुलिस टीम जैसे ही आरोपी के करीब पहुंची, उसने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, शिवांजय ने टीम पर तीन फायर किए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी दो राउंड गोली चलाई, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 3 खाली कारतूस बरामद हुए. इसके अलावा एक मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है. पुलिस के मुताबिक, शिवांजय पहले से शराब तस्करी से जुड़ा रहा है और उसके खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं.

CM मोहन यादव बोले- दोषियों को नहीं बख्शेंगे

सागर जहरीली शराब कांड को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही सरकार की सख्त नीति साफ कर चुके हैं. उन्होंने कहा है कि घटना बेहद दुखद है और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है. प्रशासन को मामले के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने मामले में हो रही कार्रवाई की लगातार निगरानी की है. उन्होंने कहा कि सागर जहरीली शराब कांड के दूसरे आरोपी का भी शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है और अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.