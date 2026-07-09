सरदार सरोवर परियोजना समझौते से मध्यप्रदेश को बड़ी राहत, CM मोहन यादव ने बताया ऐतिहासिक फैसला

Sardar Sarovar Project: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बीच आपसी समन्वय और संवाद के जरिए लंबे समय से लंबित इस विवाद का समाधान संभव हो पाया.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 9, 2026, 12:11 PM IST
Sardar Sarovar Project

Sardar Sarovar Project: सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से जुड़े करीब तीन दशक पुराने पुनर्वास और पुनर्बसाहट व्यय विवाद (Rehabilitation Expenditure Dispute) का समाधान हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच सर्वसम्मति से समझौता हुआ. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे सहकारी संघवाद को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक फैसला बताया. उन्होंने कहा कि इससे मध्यप्रदेश पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बीच आपसी समन्वय और संवाद के जरिए लंबे समय से लंबित इस विवाद का समाधान संभव हो पाया. उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया. डॉ. यादव के अनुसार, भारत के अटॉर्नी जनरल ने फरवरी 2026 में अपनी राय में पुनर्वास व्यय में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी 31.98 प्रतिशत तय की थी. इस आधार पर राज्य को गुजरात को लगभग 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता. हालांकि, दिल्ली में चारों राज्यों के बीच हुई बैठक में सहमति बनने के बाद मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी घटाकर 16.17 प्रतिशत कर दी गई. इसके चलते अब राज्य को केवल 231.80 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, जिससे सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय दबाव कम होगा.

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बैठक में अन्य राज्यों की हिस्सेदारी में भी बदलाव किया गया. गुजरात की हिस्सेदारी 50.57 फीसदी से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है. वहीं महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15.15 प्रतिशत से घटाकर 7.66 प्रतिशत और राजस्थान की हिस्सेदारी 2.31 प्रतिशत से घटाकर 1.17 प्रतिशत तय की गई. इस नए फॉर्मूले के तहत गुजरात को सहभागी राज्यों से कुल 553.43 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना मध्यप्रदेश के लिए केवल जल संसाधन ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और सिंचाई का भी महत्वपूर्ण आधार है. इस परियोजना से राज्य को कुल उत्पादित बिजली का 57 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. अब तक मध्यप्रदेश को लगभग 3,900 करोड़ यूनिट बिजली औसतन 85 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्राप्त हो चुकी है.

इसके अलावा परियोजना के माध्यम से करीब 31 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिल रही है. नर्मदा का पानी जबलपुर, कटनी, देवास, उज्जैन, इंदौर और धार समेत कई शहरों तक पहुंच रहा है. वहीं पीथमपुर, देवास और विक्रम उद्योगपुरी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को भी इसी परियोजना से जल आपूर्ति की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता राज्यों के बीच सहयोग और विकास की नई मिसाल साबित होगा.

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