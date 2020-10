नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पम्पोर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ (CRPF) के जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी का पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश के सतना स्थित गाँव में लाया गया. बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने और शहीद को आखिरी सलाम करने पहुंचे. शहीद के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. विलाप देख हर आँख नम हो गई. आखिरी विदाई देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) भी पहुंचे. परिजन शिवराज को भी लिपटकर रोये. Also Read - MP उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, अब तक 27 लोगों को मिला चुनावी टिकट

पूरे सम्मान के साथ शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी का अंतिम संस्कार किया गया. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद के परिजनों को एक करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही सीएम ने गाँव में शहीद की प्रतिमा स्थापित करने और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की बात कही है. सीएम ने ऐलान किया कि अमर शहीद धीरेंद्र त्रिपाठी हम सभी की स्मृतियों में जीवित रहें, इसके लिए हम चर्चा करके उनके नाम पर एक संस्थान का नाम भी रखेंगे. शहीद के नाम पर पड़िया के शासकीय विद्यालय का नामकरण किया जाएगा और उनके परिवार व ग्रामवासियों से चर्चा कर एक सड़क का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाएगा. Also Read - मध्य प्रदेश उपचुनाव: कांग्रेस ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की, जानें किसे कहां से मिला टिकट

Madhya Pradesh: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan paid tribute to Central Reserve Police Force personnel Dhirendra Tripathi in Satna today. CM also announced financial assistance of Rs 1 crore to his family. Also Read - MP Assembly By-Elections 2020: बीजेपी ने मध्‍य प्रदेश के 28, तेलंगाना के 1 उम्‍मीदवार की लिस्‍ट जारी की

He lost his life in a terrorist attack in Pampore (J&K) on 5th Oct. pic.twitter.com/xDWoedBX6d

