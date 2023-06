Satpura Bhawan fire: कमलनाथ बोले- सवाल यही है, ये आग लगी है या लगाई गई? कहते हैं 12 हजार फाइलें जल चुकी हैं

Satpura Bhawan Fire: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अरेरा हिल्स इलाके में कल सोमवार को सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना के बाद तुरंत ही सियासत तेज हो गई है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख (Madhya Pradesh Congress chief) और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ (former CM Kamal Nath) ने आज मंगलवार को सतपुड़ा भवन में लगी आग (Satpura Bhawan Fire) को लेकर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है.

कहा, यह भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण है. ये आग लगी या आग लगाई गई है? सवाल यही है.अब तक उन्होंने कहा है कि आग में 12,000 फाइलें नष्ट हो गईं. लेकिन वास्तव में कितनी फाइलें नष्ट हुईं? मकसद क्या था? यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है और इसकी जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए.

बता दें कि कल सोमवार को भोपाल में उस सरकारी बिल्डिंग सतपुड़ा भवन में भीषण आग लग गई थी, जहाँ मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय हैं. आग इमारत की तीसरी मंजिल पर कल सोमवार शाम करीब चार बजे लगी और छठी मंजिल तक फैल गई थी. प्रदेश सरकार के विभिन्न कार्यालयों वाले इस भवन में लगी आग को बुझाने के लिए सेना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और तेल कंपनियों, बीएचईएल और आसपास के इलाकों से दमकल व पानी के टैंकरों को लगाया गया था.