नई दिल्ली: आज सावन का आखिरी सोमवार है. इस दिन को पूरे देश में उत्साह से मनाया जा रहा है. इसी बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन और देश के कई प्रसिद्ध शिव मंदिरों

में भक्तों का तांता लगा रहा. इस दौरान वाराणसी, उज्जैन महाकाल मंदिर, हरिद्वार, इत्यादि कई जगहों पर आखिरी सोमवार को भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे.

इस बीच उज्जैन महाकाल मंदिर में सुबह-सुबह महाकालेश्वर महाकाल मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार और रक्षाबंधन के दिन भष्म आरती की गई. इसमें भगवान शिव को पहले तो हमेशा की तरह सजाया गया उसके बाद मंदिर के पुजारियों द्वारा भष्म आरती कर महाकाल को प्रसन्न करने की कोशिश की गई.

Madhya Pradesh: Prayers offered at Mahakaleshwar temple in Ujjain on last Monday of ‘sawan’ month and #RakshaBandhan, today. pic.twitter.com/YntoQGnstA

— ANI (@ANI) August 3, 2020