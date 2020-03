नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने मप्र की कमलनाथ सरकार को राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश देने के लिये पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की और कल यानि बुधवार को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई तय की है. सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने मध्‍य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को नोटिस भी जारी किया और बुधवार को अगली सुनवाई का समय मुकर्रर किया.

बता दें कि सोमवार को कमलनाथ सरकार को राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश देने के लिए मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व अन्‍य नेताओं ने याचिका दायर की थी.

दरअसल, सोमवार को तेजी से हुए घटनाक्रम में चौहान और भाजपा के नौ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति के राज्यपाल लालजी टंडन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए शक्ति परीक्षण कराए बिना 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित किये जाने के तुरंत बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. विधानसभ अध्‍यक्ष प्रजापति ने कोरोना वायरस का हवाला देकर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी थी.

