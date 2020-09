School Reopening News in Hindi: देश में जारी कोरोना संकट की वजह से स्कूल और कॉलेज बीते मार्च महीने से बंद हैं. इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन क्लास का ही सहारा है. अनलॉक-4 (Unlock 4.0) में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार स्कूल-कॉलेजों को फिर से खोलने (School Reopening News In Hindi) का फैसला लेगी, लेकिन फिलहाल 30 सितंबर तक स्कूल जाने पर रोक ही है. इस बीच मध्यप्रदेश में सोमवार यानी आज से 9वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन कक्षाएं (Online Classes) शुरू हो गई हैं. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी थी की सोमवार से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी. Also Read - Unlock 4.0 in Delhi: दिल्ली के पब और बार में लौटेगी रौनक, इस दिन से खोलने की मिली इजाजत, लेकिन अब मानने होंगे ये नियम

शिक्षा मण्डल द्वारा तीन सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक दूरदर्शन पर ऑडियो-वीडियो पाठ प्रसारित किए जाएंगे. इसके लिए छात्रों एवं शिक्षकों को मोबाइल ऐप 'माशिम' पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. मण्डल के अध्यक्ष जुलानिया ने बताया, 'हम सोमवार से कक्षा नौवीं से 12 वीं तक के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं.'

आदेश में कहा गया है कि शिक्षा मण्डल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप 'माशिम' पर प्रत्येक हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल का पंजीकरण अनिवार्य होगा. कक्षा नौवीं से 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी का भी पंजीकरण अनिवार्य होगा. सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सोमवार से ऑनलाइन कक्षाओं के शुरू करने के फैसले के खिलाफ है. हालांकि, जुलानिया ने कहा, 'मेरे इस आदेश को (स्कूल शिक्षा) मंत्री की मंजूरी मिल गई है.'

(इनपुट: भाषा)