भोपाल: बेंगलुरु में ठहरे मध्यप्रदेश कांग्रेस के सिंधिया खेमे के विधायकों का भोपाल आने का कार्यक्रम अंतिम क्षणों में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रद्द हो गया. बताया गया है कि भोपाल हवाई अड्डे पर कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी-डंडों के साथ जमा हो गए थे, इसलिए सुरक्षा कारणों के चलते अंतिम क्षणों में बेंगलुरु हवाई अड्डे से भोपाल के लिए उड़ान भरने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया.

मध्य प्रदेश की राजधानी में कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों के एकत्र होने के बाद भोपाल हवाई अड्डे पर सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई. पुलिस ने जब देखा कि भोपाल हवाई अड्डे पर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक बड़ी संख्‍या में इकट्ठा हैं तो सुरक्षा बढ़ा दी गई और धारा 144 लगा दी गई.

भाजपा में शामिल हुए सिंधिया के कट्टर समर्थक पंकज चतुर्वेदी ने शुक्रवार को बताया कि यहां भोपाल हवाई अड्डे पर कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी-डंडों के साथ जमा हो गए थे, इसलिए सुरक्षा कारणों के चलते अंतिम क्षणों में बेंगलुरु हवाई अड्डे से भोपाल के लिए उड़ान भरने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. उन्होंने बताया कि फिलहाल ये विधायक बेंगलुरु में ही हैं.

Madhya Pradesh: Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC) imposed at Bhopal airport after supporters of Congress and BJP gathered at the airport today. pic.twitter.com/6L96LOpwhZ

— ANI (@ANI) March 13, 2020