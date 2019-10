नई दिल्‍ली: ये वीडियो मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक होटल का है, जिसमें होटल मालिक, अपने कर्मचारियों के साथ इकट्ठा होकर ग्राहकों पर लोहे की सरियों और डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. अगर आप भी होटलों में आयोजित होने वाली पार्टियों में जाते हैं तो ऐसे वाकयों से जरूर बचने की कोशिश करें. दरअसल, ये विवाद 28 अक्‍टूबर की रात उस समय हुआ, जब होटल में एक बिजनेसमैन की फैमिली की बर्थडे पार्टी थी. विवाद की वजह देरी से खाना परोसने और खाना की क्‍वालिटी को बताया गया है.

होटलकर्मियों ने जब रात में खाना देने में काफी देर की तो बिजनेसमैन के परिवार के कुछ सदस्‍यों ने होटल मालिक शिकायत की. खाने की क्‍वालिटी और परोसने में देरी को लेकर उनके बीच कुछ बहस हो गई और कुछ ही देर में मारपीट शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि खाने की क्‍वालिटी को लेकर भी बिजनेसमैन की फैमिली और होटल मालिक के बीच विवाद की एक और वजह भी थी.

#WATCH Madhya Pradesh: Scuffle broke out between customers & staff at a restaurant in Bhopal, allegedly after customers complained of poor quality food at the restaurant. (28.10.2019) pic.twitter.com/9w5HptMk1o

— ANI (@ANI) October 30, 2019