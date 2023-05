Hindi Madhya Pradesh

MP में विधानसभा चुनाव से पहले BJP को झटका, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे EX मिनिस्टर दीपक जोशी कांग्रेस में हुए शामिल

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने भाजपा-सरकार पर अपने दिवंगत पिता की विरासत की अनदेखी करने का आरोप लगाया था

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज शनिवार को भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके दीपक जोशी को पार्टी सदस्यता दिलाई. कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी दिखाई दे रहे हैं. (फोटो:PTI)

भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव ( Madhya Pradesh Assembly Election 2023 ) से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटका ( Setback to BJP In MP) देते हुए पार्टी वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री (Former Minister) दीपक जोशी ( Deepak Joshi) आज शनिवार को विपक्षी कांग्रेस (Congress) में शामिल हो गए. पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी (former Chief Minister late Kailash Joshi) के 60 साल बेटे दीपक जोशी भोपाल में पार्टी के राज्य मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए. कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी दिखाई दे रहे हैं.

60 वर्षीय दीपक जोशी ने 2003 में देवास जिले के बागली से पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया और बाद में उसी जिले की हाटपिपलिया सीट से दो बार (2008 और 2013 में) सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा.

जोशी 2018 में हाटपिपलिया से कांग्रेस के मनोज चौधरी से चुनाव हार गए. चौधरी 2020 में भाजपा में शामिल हो गए और बाद में उपचुनाव में हाटपिपलिया से फिर से जीत गए. चौधरी और तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार 20 से अधिक विधायकों के मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने से राज्य में कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार बनी.

तीन बार के विधायक ने राज्य की भाजपा-सरकार पर उनके दिवंगत पिता कैलाश जोशी की विरासत की अनदेखी करने का आरोप लगाया. दीपक जोशी ने 2003 में देवास जिले के बागली से पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया और बाद में उसी जिले की हाटपिपल्या सीट से दो बार (2008 और 2013 में) सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा.

अपनी तीसरी चुनावी जीत के बाद जोशी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और 2018 तक इसके सदस्य बने रहे. भाजपा नेता जोशी 2018 में हाटपिपल्या से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज चौधरी से विधानसभा चुनाव हार गए, जो 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए और बाद के उपचुनाव में हाटपिपल्या से फिर से जीत गए.

कांग्रेस से बीजेपी में आए मनोज चौधरी तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार 20 से अधिक अन्य विधायकों में शामिल थे. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नाव को हिला दी और जिससे कमलनाथ सरकार गिर गई और भाजपा की सत्ता में वापसी हो गई. इसके कुछ समय बाद सिंधिया को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का पद दिया गया.

अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में और पार्टी संगठन में दरकिनार किए गए दीपक जोशी ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़ने की घोषणा की थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के संगठन पर उपेक्षा के आरोप लगाए थे. पार्टी के कई नेताओं ने दीपक जोशी को मनाने के प्रयास किए लेकिन जोशी ने सबको दरकिनार करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली. बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्य विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं. ( इनपुट:पीटीआई)

