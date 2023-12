MP के गुना में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर से टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग- 11 यात्रियों की मौत; कई झुलसे | VIDEO

Madya Pradesh News Today: मध्यप्रदेश के गुना में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. डंपर ट्रक से टक्कर के बाद यात्रियों से भरी एक बस पलट गई और उसमें भीषण आग लग गई. आग में झुलसकर 11 यात्रियों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए. न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. गुना के जिला कलेक्टर तरुण राठी ने मरने वाले यात्रियों की संख्या की पुष्टि की.

VIDEO | “Prima facie, a dumper and bus collided on the Guna-Aron route resulting in the bus catching fire. 14 people are admitted to the Guna district hospital and so far, 11 people are reportedly dead in the incident. Our priority currently is to recover the bodies and treatment… pic.twitter.com/QpqybZ19sG

