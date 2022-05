मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के स्वर्ण बाग कॉलोनी में भीषण आग लगने के कारण 7 लोगों की जलकर मौत हो गई है, वहीं इस घटना से 9 लोगों को रेस्क्यू करने लाया गया है. जानकारी के अनुसार घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच बताई जा रही है. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी सहित कई अधिकारी बल मौके पर मौजूद हैं.फिहाल आग पर काबू पा लिया गया है, घायलों का इलाज चल रहा है, वहीं शवों की शिनाख्त की जा रही है.Also Read - दिग्विजय सिंह ने अब उमा भारती की रायसेन के प्राचीन शिव मंदिर का ताला खोलने की मांग का किया समर्थन

#UPDATE | Seven people died in the fire that broke out in a two-storey building in Indore, Madhya Pradesh: Indore Police Commissioner Harinarayana Chari Mishra to ANI

