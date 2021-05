Sex Racket, Gwalior, Gwalior Police, Madhya Pradesh, Corona curfew, Corona Lockdown, News: COVID-19, CORONAVIRUS, कोरोना कर्फ्यू के बीच मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक बड़े शहर में स्‍पा सेंटर (spa) में चल रहे बड़े सेक्‍स रैकेट (sex racket) का खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब एक पुलिसकर्मी कस्‍टमर बनकर स्‍पा पहुंचा. स्‍पा संचालिका आयशा ने पुलिस जवान के सामने 5 जवान लड़कियां पेश कर दीं, जिनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच थी. पुलिस के मुताबिक, स्‍पा संचालिका की मास्‍टर माइंड महिला जवान लड़कियों को कॉल गर्ल के तौर पर भी उपयोग कर रही थी. ग्‍वालियर सिटी के विश्‍वविद्यालय थाना क्षेत्र की पुलिस को लगातार ऑर्गेनिक ब्यूटी एंड सैलून स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट के बारे में कई सूचनाएं मिल रहीं थी. Also Read - Viral Video: हमले से बचने घर में भी घुसा कॉन्‍स्‍टेबल, लेकिन लोगों ने लाठी-डंटों से जमकर पीटा

एएसपी हितिका वासल के मुताबिक ग्वालियर पुलिस की अपराध शाखा ने कल सिटी सेंटर इलाके में स्थित एक स्‍पा में उसकी मालिकिन और पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार किया एक सेक्स रैकेट में उनकी कथित संलिप्तता के लिए अरेस्‍ट किया है.

Madhya Pradesh: Crime Branch of Gwalior Police yesterday arrested the owner & five workers of a spa situated in City Centre area for their alleged involvement in a sex racket, according to ASP Hitika Wasal. pic.twitter.com/cStqhEc7Iz

