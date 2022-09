ज्योतिष पीठ व द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आज रविवार को 99 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन हो गया है. स्वरूपानंद सरस्वती ने नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में दोपहर साढ़े 3 बजे अंतिम सांस ली. शंकराचार्य बीमार चल रहे थे.Also Read - MP के 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट

जगद्गुरु शंकराचार्य पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे.

Dwarkapeeth* Shankaracharya Swami Swaroopanand Saraswati passes away at the age of 99, in Madhya Pradesh’s Narsinghpur

