Madhya Pradesh Hindi News: मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. एएनआई के मुताबिक मंदिर रखे शिवलिंग में तोड़फोड़ की गई है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. इधर पुलिस ने इस संबंध में बुधवार को एफआईआर भी दर्ज की है.

शहर के एसीपी सचिन ठाकुर ने बताया कि घटना के बाद तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मंदिर के आसपास लोगों से इस संबंध में पूछताछ भी की जा रही है.

Madhya Pradesh | A case has been registered after a Shivling was vandalised in a temple. We are collecting technical evidence and are also questioning in the nearby areas: Sachin Atulkar, ACP, Bhopal (03.08) pic.twitter.com/7vWl2kVBBA

