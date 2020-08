भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने JEE और NEET के परीक्षार्थियों को राहत दी है, सरकार द्वारा परीक्षार्थियों के यात्रा को लेकर छूट दी गई है. यानी कि अभ्यर्थी अब मुफ्त में परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकेंगे. इसके लिए छात्रों को 181 नंबर पर संपर्क करना होगा या अभ्यर्थी https/mapit.gov.in/covid-19 पर रजिस्ट्रेशन करके ब्लॉक, जिला स्तर पर अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकते हैं इस सुविधा का लाभ परीक्षार्थी 31 अगस्त से ले पाएंगे. Also Read - NEET JEE Exam 2020: दिल्ली सरकार ने परीक्षा रद्द करने की मांग की, कहा- कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बाबत जानकारी देते हुए ट्वीट किया- JEE और NEET की परीक्षा में शामिल होने वाले मेंरे प्यारे बच्चों, परीक्षाकेंद्रो तक जिला मुख्यालय/ब्लॉक स्तर के केंद्रों पर जाने के लिए नि:शुल्क परिवहन की व्यवस्था की है. इस सुविधा का 31 अगस्त से लाभ उठाया जा सकता है. आप 181 पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर https/mapit.gov.in/covid-19 खुद को रजिस्टर करना होगा.

Government of Madhya Pradesh is arranging free-of-cost transport facility for students appearing in JEE/NEET exam. Arrangements will be done from Block HQ & District HQ of exam centre. Examinees can call at 181 or can apply by clicking on https://t.co/gFyNJAUyqh from August 31.

