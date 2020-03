नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शाम पांच बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का स्पीकर को निर्देश दिया है. फ्लोर टेस्ट सदन में हाथ उठाकर होगा. यानी विधायक हाथ उठाकर अपना मत देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए 20 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया है. इस प्रकार कमलनाथ सरकार को अब हर हाल में बहुमत साबित करना होगा. अगर कमलनाथ बहुमत साबित नहीं कर पाए तो सरकार गिर जाएगी.

Shivraj Singh Chouhan, BJP: We welcome the Supreme Court’s decision of floor test. This govt is not just a govt which has lost the majority but this is a Govt of brokers which has cheated the people of Madhya Pradesh. This Govt will lose the floor test tomorrow. pic.twitter.com/vkPkc6JoLT

— ANI (@ANI) March 19, 2020